Schenkendöbern

Autodiebstahl fliegt durch leeren Tank auf

31.07.2018, 15:38 Uhr | dpa

Ein leerer Tank hat einen Autodiebstahl im brandenburgischen Grenzgebiet zu Polen auffliegen lassen. Ein Mitarbeiter eines Agrarbetriebes in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) rief am Montag die Polizei, als ihn der Fahrer des Wagens dort um Kraftstoff bat, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Mitarbeiter habe den Verdacht gehabt, dass der 55-Jährige nicht der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeugs ist.

Beamte stellten dann fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat und die Kennzeichen Fälschungen waren. Der Wagen war demnach in der Nacht zuvor in Magdeburg in Sachsen-Anhalt gestohlen worden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.