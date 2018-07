Erfurt

Polizei in Erfurt findet schlafenden Einbrecher auf Balkon

31.07.2018, 15:43 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Erfurt nach einem Beutezug auf dem Balkon einer Wohnung eingeschlafen. Polizisten weckten den 53 Jahre alten Mann dort, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er hatte Beutegut bei sich, das von mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft stammen soll. Die Balkontür der Wohnung, vor der er gefunden wurde, habe er allerdings nicht aufhebeln können. Der Wohnungsinhaber selbst hatte von dem Vorfall am Montag nichts bemerkt. Am Dienstag wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.