Königsdorf

Höfener Doppelmord: Überlebende kämpft bis heute mit Folgen

31.07.2018, 15:45 Uhr | dpa

Ein Polizist betritt das Grundstück eines Hauses, in dem zwei Menschen getötet wurden. Foto: Andreas Gebert/Archiv (Quelle: dpa)

Das einzige überlebende Opfer des Doppelmords von Höfen leidet bis heute unter körperlichen und seelischen Folgen des Überfalls. An die Tat selbst habe sie keine Erinnerungen, sagte die 77-Jährige am Dienstag in einer Videovernehmung beim Prozess vor dem Landgericht München II. Die Zeugin wurde aus einem anderen Sitzungssaal zugeschaltet.

Die Witwe war laut Anklage im Februar 2017 von ihrer damaligen Pflegekraft, deren Bruder und deren Sohn sowie einem weiteren Mann überfallen worden. Bei der Tat sollen die vier mutmaßlichen Täter zwei Bekannte der Bewohnerin in deren Anwesen im Ortsteil Höfen der Gemeinde Königsdorf ermordet haben. Sie erbeuteten Gold, Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Besonders belasteten sie starke Schwindelanfälle, unter denen sie vor der Tat nicht gelitten habe. Hinzu kämen psychische Probleme: "Was die mir angetan haben, das macht mich schon fertig", sagte sie. Sie könne sich lediglich daran erinnern, ihre Bekannten vom Bahnhof in Bad Tölz abgeholt und mit ihnen essen gegangen zu sein. Die nächste Erinnerung sei in einem Krankenhaus.