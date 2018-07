Trier

Vermisster Schwimmer tot aus Mosel geborgen

31.07.2018, 17:11 Uhr | dpa

Der seit Sonntag vermisste Schwimmer ist tot in der Mosel gefunden worden. Der Leichnam des 19-jährigen Mannes sei am Dienstagnachmittag geborgen worden, teilte die Polizei mit. Ein Schiffsführer hatte den Körper im Wasser entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, die den Leichnam aus der Mosel holte. Ermittlungen der Polizei bestätigten die Identität des Toten. Mit einem Freund hatte der 19-Jährige am Sonntag die Mosel durchschwimmen wollen, als ihn die Kräfte verließen und er unterging. Trotz einem Echolot, Tauchern, drei Booten und einer Drohne war die Suche nach dem jungen Mann zunächst erfolglos geblieben.