Schönau am Königssee

Vier Einsatzkräfte, siebeneinhalb Stunden und eine Diva

31.07.2018, 17:16 Uhr | dpa

Der Name war Programm: Weil sich eine in den Alpen entwischte Husky-Hündin namens Diva unter einer Fichte versteckte, sind Helfer der Bergwacht siebeneinhalb Stunden mit der Rettung des Tieres beschäftigt gewesen. Wie das Rote Kreuz am Dienstag mitteilte, war die unnahbare Hündin bereits am Sonntag auf dem Schneibstein bei Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) in unwegsames Gelände entwischt. Die Besitzer riefen am Montag schließlich die Bergwacht. Daraufhin rückten vier Einsatzkräfte aus, um die kläglich jaulende Diva aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Wie erwartbar, ging das nicht ohne Allüren vonstatten: Weil Diva zwar jaulte, sich aber partout nicht zeigen wollte, mussten die Retter stundenlang nach ihr suchen, bis sie die am Hinterlauf verletzte Dame unter einem Fichten-Bäumchen fanden. Diva ließ sich daraufhin von den Rettern wieder zu ihren Besitzern tragen. Die dürfen sich jetzt auf eine Rechnung im niedrigen vierstelligen Bereich freuen. Die Bergwacht rät, Vierbeiner bei Wanderungen an einem Hundegeschirr zu führen. Denn: "Wir würden ja auch lieber Menschen retten."