Hannover

Continental-Zentrale als "Bekenntnis" zum Standort Hannover

31.07.2018, 17:27 Uhr | dpa

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat mit dem Bau seiner neuen Konzernzentrale in Hannover begonnen. Der bisherige Hauptsitz sei für die nahezu 900 Mitarbeiter seit Jahren zu eng, sagte der Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart am Dienstag anlässlich des ersten Spatenstichs. "Der neue Hauptsitz unseres traditionsreichen Unternehmens ist ein deutlich sichtbares Bekenntnis zu seinen Wurzeln in Hannover." Der Komplex aus acht Gebäuden soll bis Ende 2020 fertiggestellt sein und Platz für 1250 Beschäftigte bieten. Eine spätere Erweiterung auf 1600 Arbeitsplätze sei möglich. Die Mitarbeiter sollen zum 150-jährigen Firmenbestehen im Jahr 2021 eingezogen sein.

Angaben zu den nötigen Investitionen machte das Unternehmen nicht. Kürzlich hatte Continental den größten Konzernumbau seiner Geschichte angekündigt. Nach monatelangem Sondieren hatte sich das Unternehmen entschlossen, die Antriebssparte zu Beginn des neuen Jahres abzuspalten. Ein Teilbörsengang soll voraussichtlich ab Mitte 2019 möglich sein. Continental soll künftig als Holding geführt werden. Dabei soll es drei geschäftliche Säulen geben: Reifen, das Zulieferergeschäft sowie die Antriebssparte. Der Zulieferer beschäftigt weltweit mehr als 240 000 Mitarbeiter.