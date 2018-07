Dresden

Wasserstand sinkt: Keine Dampferfahrten mehr auf der Elbe

31.07.2018, 17:27 Uhr | dpa

Der Wasserstand der Elbe am Pegel Dresden ist am Dienstag unter 47 Zentimeter gefallen und nicht mehr messbar. Die Sächsische Dampfschiffahrt GmbH musste alle Fahrten einstellen. "Bis Mittag konnten wir noch im Stadtgebiet fahren", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die Situation werde stündlich geprüft, auch lokale Gewitter im Einzugsgebiet des Flusses könnten schnell für mehr Wasser sorgen. Für Donnerstag gebe es eine positive Prognose aus Tschechien, Staustufen und Kaskaden dort sorgten regelmäßig für Schwankungen an den sächsischen Pegeln.

So war am Montag für Arbeiten an einem Pegel in Usti nad Laben vermehrt Wasser aus den Stauseen an der Moldau abgelassen worden und der Wert in Dresden kurzzeitig bis auf 87 Zentimeter gestiegen. Wegen des geringen Wasserstandes verkehren die Elbdampfer seit Wochen nur noch eingeschränkt, die Binnenschifffahrt auf dem Fluss ist eingestellt. Normal sind in Dresden zwei Meter.