Hannover

Land überweist 63,2 Millionen Euro an Kindergartenträger

31.07.2018, 19:29 Uhr | dpa

Mit dem Start des neuen Kindergartenjahres am Mittwoch (1. August) müssen Eltern in Niedersachsen keine Gebühren mehr für die Betreuung von über Dreijährigen zahlen. 63,2 Millionen Euro an erhöhten Abschlagszahlungen habe das Land angewiesen, um den Trägern von Einrichtungen die Elternbeiträge zu ersetzen, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Hannover mit. Mehr als 3800 Kindertageseinrichtungen mit Kindergartengruppen erhalten die erhöhten Abschläge. Die Zahlung erfolge automatisch.

Bislang war in Niedersachsen nur das letzte Jahr vor der Einschulung gebührenfrei. Nun haben Eltern Anspruch auf acht Stunden kostenfreie Betreuung. Für Betreuungszeiten, die darüber hinausgehen, dürfen die Träger weiterhin Beiträge verlangen. Gibt es in Kommunen Engpässe bei den Kita-Plätzen, übernimmt das Land auch die Kosten für Tagesmütter. Das Geld für das Mittagessen im Kindergarten müssen die Eltern aber weiterhin bezahlen.