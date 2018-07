Insel Poel

37,1 Grad auf der Insel Poel: landesweiter Spitzenwert

31.07.2018, 21:04 Uhr | dpa

Tropische Temperaturen an der Ostsee: Auf der Insel Poel kletterte der Wert auf dem Thermometer am Dienstag bis auf 37,1 Grad. Damit war es in Mecklenburg-Vorpommern am letzten Juli-Tag nirgendwo heißer als dort, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Abend mitteilte. In Rostock wurde es bis zu 35,5 Grad heiß, in Schwerin schwitzten Urlauber und Einheimische bei 36,1 Grad. Der Dienstag war nach Angaben der Meteorologen der bislang wärmste Tag dieses sonnenreichen Sommers im Nordosten.