Ohne Ewerton: 1. FC Nürnberg gewinnt Test gegen Rosenheim

31.07.2018, 21:16 Uhr | dpa

Ohne den verletzten Verteidiger Ewerton hat der 1. FC Nürnberg in der Sommervorbereitung seinen fünften Sieg im sechsten Testspiel geholt. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner bezwang den TSV Rosenheim am Dienstag im Trainingslager in Südtirol mit 4:1 (3:1). Philipp Maier (7. Minute/Foulelfmeter) brachte den Regionalligisten vor rund 600 Zuschauern früh in Führung. Für die Franken drehten Sebastian Kerk (25.), Mikael Ishak (35.) und Adam Zrelak (37.) die Partie noch in den ersten 45 Minuten. Nach dem Wechsel traf nur noch Enrico Valentini (70.). Ewerton wird dem "Club" wegen einer Sprunggelenkverletzung mehrere Wochen fehlen.

"Wir kamen nach dem Rückstand super zurück, haben dann im zweiten Durchgang etwas nachgelassen. Da hat man dann auch die Müdigkeit gemerkt", sagte Valentini.