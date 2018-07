Frankfurt am Main

Wohnungsbau Schwerpunkt bei Sommertour von Schäfer-Gümbel

01.08.2018, 01:44 Uhr | dpa

Der SPD-Spitzenkandidat bei der hessischen Landtagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel, stellt heute den Wohnungsbau in Frankfurt in den Mittelpunkt seiner Sommerreise. Nach einem Besuch im Deutschen Architekturmuseum (11.00 Uhr) besucht er ein Neubauprojekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG.

Hohe Mieten und teure Eigentumswohnungen sind in der Bankenmetropole ein Dauerthema. Gleichzeitig fehlt Wohnraum, weil die Bevölkerungszahl der Stadt seit Jahren wächst. Schäfer-Gümbel informiert sich daher am Mittwoch auch über die Planungen für einen neuen Stadtteil für bis zu 30 000 Menschen im Norden Frankfurts und die Umwandlung eines Bürohauses in ein selbstverwaltetes Wohnhaus.

Schäfer-Gümbel, der auch Bundesvize seiner Partei ist, will laut Wahlprogramm mit den Themen Wohnen, Mobilität und Bildung punkten. Für normale Einkommen müsse bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.