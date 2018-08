Erfurt

Aktion gegen Massentierhaltung und Tiertransporte in Erfurt

01.08.2018, 05:24 Uhr | dpa

Tierrechtsaktivisten wollen an diesem Mittwoch (11.00) in Erfurt über Tiertransporte, Massentierhaltung und deren Begleiterscheinungen informieren. Das Deutsche Tierschutzbüro baut auf dem Anger einen Tiertransporter auf, in denen nicht nur Videos über die Zustände in solchen Trucks gezeigt, sondern auch Tipps für eine Ernährung ohne Fleisch aus Massentierhaltung gegeben werden. Erfurt ist einer von 32 Orten, in denen der Truck haltmacht. Laut Aktivisten werden auf den Straßen der Bundesrepublik täglich 3,7 Millionen Tiere transportiert - auch in Thüringen. Dort hat die Autobahnpolizei bei 14 kontrollierten Transporten in vier Fällen mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt.