Halle (Saale)

Designerin will mit Algen Textilien beweglich machen

01.08.2018, 05:42 Uhr | dpa

Dorothea Lang, Design-Studentin der Kunsthochschule in Halle/Saale, zeigt ein Muster aus ihrer "Dynamic Algae". Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Studentin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle setzt auf Algen als Material für Kleidung. Das preisgekrönte Projekt von Dorothea Lang entstand im Rahmen des Textildesign-Masterstudiums der 28-Jährigen. Ihre Idee: Algen machen Textilien beweglich. "Algen auf stofflichen Trägern dehnen sich bei Feuchtigkeit aus und ziehen sich bei Trockenheit zusammen", erläuterte Lang das zugrundeliegende Prinzip. Ihre Prototypen, Algenmassestrukturen auf Stoffen, wurden auf der "3D Pioneers Challenge" in Erfurt als beste studentische Arbeit ausgezeichnet. Lang will nach dem Studium weiter zu dem Thema forschen. Eine praktische Anwendung könne Funktionswäsche sein.