Wittenberge

Raus aus der Krise: Städte setzen auf Lebensqualität

01.08.2018, 06:38 Uhr | dpa

Wittenberge hat wie viele andere Städte in Brandenburg nach der Wende Tausende Einwohner verloren, weil große Betriebe abgewickelt wurden. Doch inzwischen hat die Stadt den Umschwung geschafft und die Zahl der Einwohner wieder stabilisiert. "Es geht längst nicht mehr um die Ansiedlung von möglichst vielen neuen Arbeitsplätzen, wie in den 1990er Jahren", sagt Bürgermeister Oliver Hermannn (parteilos) zu seiner Erfolgsstrategie. "Wir investieren in das Stadtbild und die Lebensqualität, um unsere Bürger in der Stadt zu halten und neue anzulocken."