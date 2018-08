Gaienhofen

Brand auf Bauernhof verursacht Millionenschaden

01.08.2018, 07:09 Uhr | dpa

Ein Großbrand hat einen Bauernhof am Bodensee zerstört und einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer in Gaienhofen (Kreis Konstanz) sei aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend ausgebrochen, berichtete die Polizei. Neben dem zum Bauernhof gehörenden Wohnhaus seien auch landwirtschaftliche Gebäude niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte wollten das Feuer bis zum Mittwochnachmittag kontrolliert abbrennen lassen.