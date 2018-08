Unfälle

Lastwagen kippt auf A8 um: kilometerlanger Stau

01.08.2018, 08:18 Uhr | dpa

Ein umgekippter Lastwagen hat auf der Autobahn 8 zwischen München und Salzburg am frühen Mittwochmorgen einen kilometerlangen Stau verursacht. Das Fahrzeug fiel zwischen Bad Aibling und Rosenheim gegen 4.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache um und verlor die geladenen Holzstämme, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zur Bergung des Lastwagens waren die Fahrspuren in Richtung Süden gesperrt. Es bildete sich ein 16 Kilometer langer Stau. Die Fahrspuren sollten am frühen Vormittag wieder freigegeben werden.