Wetter

Nach Hitze Fahrbahn aufgeplatzt: Teilsperrung der Autobahn 9

01.08.2018, 08:38 Uhr | dpa

Nach der Gluthitze ist die Fahrbahn auf der Autobahn 9 zwischen dem Rastplatz Bachfurt-Ost und Leipzig-West beschädigt. Die Fahrbahn sei an zwei Stellen aufgeplatzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Fahrstreifen sei gesperrt worden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrage 80 Kilometer pro Stunde. Die Polizei forderte die Fahrer auf, vorsichtig zu fahren. Die Hitzeschäden sollten am Mittwoch genauer untersucht werden.