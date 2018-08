Skurriler Polizeieinsatz

Einbruch: beim Shrimps essen erwischt

01.08.2018, 14:49 Uhr | dpa

Ein Einbrecher wurde in einem Supermarkt von der Polizei erwischt. Zuvor hatte er sich schon mehrere Packungen Shrimps schmecken lassen.

Ob es eine Heißhungerattacke war? In der Nacht zum Mittwoch brach ein 42-Jähriger mit einem Komplizen in einen Wuppertaler Supermarkt ein. Die Aktion blieb nicht unbemerkt. Während der zweite Täter flüchtete, ließ der andere es sich schmecken. Als die Beamten eintrafen, erwischten sie den Mann in der Gemüseabteilung – mit einer Möhre in der Hand. Zuvor hatte er schon mehrere Packungen Shrimps verzehrt, heißt es von der Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.