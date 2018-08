Salzhemmendorf

L"Oreal kauft deutsche Naturkosmetik-Firma Logocos

01.08.2018, 09:49 Uhr | dpa

Der französische Kosmetikriese L'Oreal kauft den deutschen Hersteller von Naturkosmetik Logocos. Geplant sei, die Expansion der Marken, zu denen etwa Logona oder Sante gehören, im Ausland stärker voran zu treiben, teilte L'Oreal am Mittwoch in Paris mit. Einen Kaufpreis nannte der Konzern nicht. Logocos mit Sitz in Hannover beschäftigt 340 Mitarbeiter und kommt auf einen Jahresumsatz von 59 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Monaten erwartet.