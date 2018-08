Oldenburg

Ex-Polizeichef beteuert Unschuld im Prozess um Untreue

01.08.2018

Der frühere Chef der Polizei in Wilhelmshaven hat die Untreue-Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. "Ich bin unschuldig", sagte der 63-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinen Dienstwagen in 90 Fällen unrechtmäßig genutzt zu haben.

Der damalige Leiter der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland habe sich zwischen Mai 2011 und März 2013 in regelmäßigen Abständen von Zuhause in Oldenburg abholen lassen, zur Dienstelle oder Terminen fahren und wieder zurück nach Hause bringen lassen, sagte der Anklagevertreter. "Des Weiteren nutzte er den Dienstwagen zur Durchführung privater Fahrten." Der Angeklagte sagte dazu: "Das sind Fahrten, die ich erklären kann, die alle dienstlich waren."

Die Kammer hat für den Prozess 37 Verhandlungstage bis Ende Dezember angesetzt. Bisher sind 52 Zeugen geladen.