Schwerin

136 Studenten beginnen zum neuen Schuljahr Referendariat

01.08.2018, 13:24 Uhr | dpa

Mit dem neuen Schuljahr beginnen in Mecklenburg-Vorpommern 136 Lehramtsstudenten ihren obligatorischen Vorbereitungsdienst für den Lehrerberuf. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) begrüßte am Mittwoch in Schwerin die jungen Pädagogen und ernannte sie zu Beamten auf Probe. Sämtlichen Bewerbern, die auch die nötigen Voraussetzungen erfüllten, habe das Land Einstellungsangebote gemacht, sagte Hesse. Wie viele dennoch ihr Referendariat in einem anderen Bundesland antreten und wie viele Stellen im Nordosten somit zunächst noch offen bleiben, teilte sie nicht mit. Zwischen den Ländern herrscht ein harter Konkurrenzkampf um den Lehrernachwuchs.