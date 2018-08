Weimar

Mutmaßlicher Drogenhändler gefasst

01.08.2018, 13:40 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem mutmaßlichen Dealer hat die Polizei in Weimar Drogen und rund 13 000 Euro Bargeld gefunden. Bei der Durchsuchung eines Reihenhauses und einer Wohnung am Dienstag entdeckten die Beamten unter anderem 2,6 Kilogramm Marihuana, 155 Gramm Crystal, 108 Gramm Amphetamine sowie 150 Gramm Haschisch. Außerdem stellte die Polizei eine Schreckschusspistole und einen Schlagring sicher. Der 46 Jahre alte Verdächtige stand bereits seit längerem im Fokus der Ermittler und wurde nun festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Laut Polizei gilt der Verdächtige als Zwischenhändler, der Kleindealer mit Drogen versorgte. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Vor der Durchsuchung in Weimar hatte die Polizei im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am Dienstag vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und insgesamt neun Objekte durchsucht. Dabei hatten die Ermittler unter anderem zwei Kilogramm Marihuana und mehrere Gramm Crystal Meth gefunden. Nach Angaben der Polizei in Jena gibt es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Durchsuchungsaktionen.