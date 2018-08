Wiesbaden

Land und Bund finanzieren künstliche Befruchtung

01.08.2018, 15:00 Uhr | dpa

Paare mit Kinderwunsch werden bei der künstlichen Befruchtung künftig in bestimmten Fällen vom Bund und vom Land Hessen finanziell unterstützt. Beim vierten Versuch würden drei Viertel der Kosten bis zu einer Höhe von maximal 3300 Euro vom Staat übernommen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit. Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich demnach bundesweit beim ersten bis dritten Versuch an den Behandlungskosten. Für den vierten Versuch erstatten sie keine Kosten. Nach Auskunft des Ministeriums ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos und daher auf medizinische Hilfe angewiesen.