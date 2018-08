Trier

Suche nach vermisstem Mann eingestellt

01.08.2018, 15:07 Uhr | dpa

Rettungskräfte haben die Suche nach einem als vermisst gemeldeten Mann in Trier eingestellt. Das teilte die Polizei mit. Ein Bekannter hatte den Beamten mitgeteilt, der 38-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch mutmaßlich in der Nähe eines Friedhofs gestürzt. Die Suche lief noch in der Nacht an. Aber weder in der Umgebung noch an anderen möglichen Aufenthaltsorten wurde der Mann gefunden. Auch Hinweise dazu, warum der Mann verschwand, oder in welchem Gesundheitszustand er sich befindet, gab es nicht. Bei der Suche wurden auch ein Hubschrauber und Hunde eingesetzt.