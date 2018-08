Wuppertal

Gekündigte Intendantin von Tanztheater zieht vor Gericht

01.08.2018, 16:23 Uhr | dpa

Die fristlos gekündigte Intendantin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, Adolphe Binder, kämpft vor Gericht um ihren Job. Es sei ein Kündigungsschutzverfahren anhängig, bestätigte ein Sprecher des Arbeitsgerichts am Mittwoch in Wuppertal. Am 4. September sei eine Güteverhandlung geplant. Der Beirat des berühmten Tanztheaters hatte Mitte Juli die Vertragsauflösung beschlossen. Dies wurde damit begründet, dass die Handlungsfähigkeit wieder hergestellt werden solle. Binder hatte Vorwürfe - etwa dass es noch keinen Spielplan für die nächste Saison gebe - zurückgewiesen.

Binder war erst seit gut einem Jahr künstlerische Leiterin der Kompanie der 2009 gestorbenen weltberühmten Choreographin Pina Bausch. In der Zeit hatten die mit Stücken von Pina Bausch in aller Welt gastierenden Tänzer erstmals andere abendfüllende Kreationen aufgeführt.