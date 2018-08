Schwissel

Unbekannte werfen im Kreis Segeberg Steine auf A21

01.08.2018, 16:37 Uhr | dpa

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen im Kreis Segeberg Steine von einer Brücke auf die Autobahn A21 geworfen. Dabei sei ein Fahrzeug getroffen und beschädigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter hätten zunächst am Samstagabend mehrere Steine von der Brücke zwischen Schwissel und Bebensee geworfen. In der Nacht zu Montag hätten die Täter erneut Steine von der Brücke geworfen. Dabei wurde das Auto einer in Richtung Norden fahrenden Familie getroffen. Da es zu keinem Durchschlag gekommen sei, seien die Insassen des Autos unverletzt geblieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Auto gezielt beworfen wurde, da der Autobahnabschnitt zur Tatzeit laut Polizeiangaben nur wenig befahren wird.