Erfurt

Früheres Stasi-Gefängnis: 100 000. Besucher in Gedenkstätte

01.08.2018, 16:37 Uhr | dpa

Fast fünf Jahre nach der Eröffnung der Dauerausstellung in der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung Erfurt haben 100 000 Besucher die heutige Bildungs- und Gedenkstätte Andreasstraße besichtigt. Jubiläumsbesucherin war am Mittwoch eine 18-jährige Auszubildende aus dem Landratsamt Wartburgkreis, wie die Gedenkstätte mitteilte. Die Dauerschau in der Gedenkstätte, deren Kern das einstige Erfurter Untersuchungsgefängnis des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) ist, gibt es seit Dezember 2013. Ein Drittel aller Besucher sind den Angaben zufolge Schülergruppen, überwiegend aus Thüringen.

Die Gedenkstätte selbst war bereits im Dezember 2012 eröffnet worden. In der Andreasstraße hatte die Stasi von 1952 bis zum Wendeherbst 1989 rund 5000 Frauen und Männer aus politischen Gründen inhaftiert. Am 4. Dezember 1989 wurde die Erfurter Bezirksverwaltung als erste des MfS in der DDR von Bürgerrechtlern, die Stasi-Akten vor der Vernichtung schützen wollten, besetzt.