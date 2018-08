Wolfhagen

Älteres Ehepaar wird Opfer von dreistem Trickbetrüger

01.08.2018, 16:48 Uhr | dpa

Ein älteres Ehepaar aus Nordhessen ist Opfer eines Trickbetrügers geworden und hat diesem zwei Armbanduhren übergeben. Der Mann habe den Rentnern gesagt, er werde diese seinem in der Nähe wartenden Sohn zur Begutachtung zeigen, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit. Er kam jedoch nicht wieder. Zunächst hatte der Unbekannte am Dienstag bei dem Paar in Wolfhagen geklingelt und Interesse an alten Gegenständen vorgegaukelt. Eine der Uhren stammte aus dem Jahr 1920. Beide Schmuckstücke hatten insgesamt einen Wert von 200 Euro. Eine Fahndung nach dem etwa 50 bis 60 Jahre alten Täter verlief zunächst erfolglos.