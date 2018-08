Frankfurt am Main

Autoren wählen Oper Frankfurt zum besten Opernhaus

01.08.2018, 18:31 Uhr | dpa

Die Oper Frankfurt ist Sieger einer Autorenumfrage des Theatermagazins "Die Deutsche Bühne". Die Teilnehmer hätten als Begründung für ihre Wahl vor allem die exzellente Mischung verschiedener Operngenres im Spielplan und die Qualität bei den Aufführungen genannt, teilte das Magazin am Mittwoch mit. Herausgeber des Hefts ist der Deutsche Bühnenverein in Köln. In der Kategorie "Überzeugende Gesamtleistung eines Hauses" hätten die befragten 63 Autoren die Oper Frankfurt mit sieben Nennungen an die Spitze gewählt. Hinzukamen fünf weitere Stimmen für künstlerische Einzelleistungen. Unter der Frage nach überzeugender Theaterarbeit abseits großer Zentren wählten die Autoren die Oper Halle (Sachsen-Anhalt) an die Spitze.