Leipzig

Cranach-Gemälde von Reformator Bugenhagen: Restaurierung

01.08.2018, 18:39 Uhr | dpa

Die Leipziger Hieronymus-Lotter-Gesellschaft will das von Lucas Cranach dem Jüngeren gemalte Porträt des Reformators Johannes Bugenhagen (1485-1558) restaurieren lassen. Das Gemälde ist aus der Ausstellung "Reformation und Glaubenskriege" im Alten Rathaus, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. "Eine Staubschicht hat sich in den Poren festgesetzt." So wirke das Bild heute dunkler als es eigentlich sei. Aufgeplatzte Farbschichten sollen gekittet werden.

Im vergangenen Jahr konnte die Lotter-Gesellschaft mit weiteren Unterstützern das Porträt von Bach restaurieren lassen, das ebenfalls von Lucas Cranach dem Jüngeren stammt. Die Restaurierung des Bugenhagen-Bildes werde "vier bis sechs Wochen" dauern. Für die Kosten in Höhe von rund 5000 Euro suchen die Förderer des Stadtgeschichtlichen Museums noch Sponsoren.