Pirna

Toter in Badesee bei Pirna entdeckt

01.08.2018, 19:39 Uhr | dpa

Im Kiessee Birkwitz bei Pirna (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Mittwoch die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der 58-Jährige habe vermutlich ein gesundheitliches Problem gehabt, sagte ein Sprecher der Polizei Dresden. Die genauen Todesumstände seien aber noch unklar. Auch wann der Mann in dem See ums Leben kam, war noch offen. Er war am Morgen entdeckt worden.