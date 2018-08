Wiesentheid

Sattelzug stürzt an Autobahnbrücke mehrere Meter tief

01.08.2018, 21:54 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist an einer Autobahnbrücke der A3 bei Würzburg mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei der 40-Jährige in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen und habe in Höhe der Anschlussstelle Wiesentheid ein Stauende übersehen. Er wich den Angaben zufolge mit seinem 40-Tonner nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort konnte er nicht mehr rechtzeitig vor einer Autobahnbrücke stoppen, fuhr die Böschung hinunter und stürzte auf die etwa vier Meter tieferliegende Staatsstraße 2420 zwischen Rüdenhausen und Wiesentheid. Diese war zum Unfallzeitpunkt unbefahren. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.