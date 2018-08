Berlin

Badeunfall: Schwimmer stirbt im Weißen See

01.08.2018, 22:10 Uhr | dpa

Im Weißen See in Berlin ist ein Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers schwamm er am Mittwochabend in der Mitte des Sees, als er plötzlich unterging und nicht mehr auftauchte. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Jegliche Wiederbelebungsversuche kamen zu spät. Zum Alter des Mannes und den Umständen des Unglücks konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.