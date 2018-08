Chemnitz

Chemnitzer Weindorf wegen Drohanrufs geräumt

01.08.2018, 22:55 Uhr | dpa

Wegen einer Bombendrohung ist das Weinfest in Chemnitz kurzzeitig geräumt worden. Die Besucher hätten das Gelände auf dem Neumarkt am Mittwochabend in Abstimmung mit dem Veranstalter für etwa eine Stunde verlassen müssen, teilte die Polizei mit. Die Bombendrohung sei gegen 19.00 Uhr über den Polizeinotruf eingegangen. Ein 65-jähriger Deutscher sei als Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen worden.

Die Sperrung des Weindorfs sei kurz nach 20.00 Uhr wieder aufgehoben worden, hieß es. Wegen mehrerer ungesicherter Grills habe während des Einsatzes ein Löschfahrzeug der Feuerwehr anrücken müssen. Nach Angaben des MDR waren Hunderte Besucher von der Räumung betroffen.