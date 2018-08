Augsburg

Ursula Herrmanns Bruder zweifelt an der Schuld des Täters

02.08.2018, 01:32 Uhr | dpa

Vor dem Urteil im Schmerzensgeldprozess um das Verbrechen an der zehnjährigen Ursula Herrmann im Jahr 1981 hat Ursulas Bruder noch einmal der Justiz schwere Vorwürfe gemacht. In einem offenen Brief bezweifelt Michael Herrmann, dass der richtige Täter für den Tod seiner Schwester verantwortlich gemacht wurde. Michael Herrmann hat den rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilten Kidnapper auf 20 000 Euro Schmerzensgeld verklagt, weil er seit dem Strafprozess an Tinnitus leide.

Das Augsburger Landgericht will heute eine Entscheidung in dem Verfahren verkünden. Beobachter gehen davon aus, dass die Kammer dann ein Urteil in dem Zivilverfahren spricht. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Prozess mit einer weiteren Beweisaufnahme fortgesetzt wird.

Der Fall Ursula Herrmann gehört zu den spektakulärsten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Die entführte Schülerin war vor 37 Jahren am oberbayerischen Ammersee in einer vergrabenen Kiste eingesperrt worden, sie erstickte darin. Erst 2010 war ein Mann deswegen in Augsburg verurteilt worden. Bis heute gibt es Zweifel an der Täterschaft des 68-Jährigen, der immer seine Unschuld beteuert hat.