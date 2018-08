Herne

Cranger Kirmes startet: Vier Millionen Besucher erwartet

02.08.2018, 01:50 Uhr | dpa

Mit der Cranger Kirmes startet am heutigen Donnerstag eines der größten Volksfeste in NRW bei großer Hitze. Bis zum 12. August werden am Rhein-Herne-Kanal rund vier Millionen Besucher erwartet. Wie bereits im vergangenen Jahr öffnen Buden und Fahrgeschäfte bereits einen Tag vor der Eröffnungsparty am Freitag mit Fassanstich und Auftritt der Schlagersängerin Beatrice Egli.

Für die heißen Temperaturen sehen sich die Schausteller der 583. Cranger Kirmes gut gewappnet: So setzten die Gastronomiebetriebe auf zusätzliche Kühltheken. Zudem haben mehrere Standbetreiber gemeinsam eine riesige Eiswürfelmaschine angemietet. Wegen anhaltender Hitze wird damit gerechnet, dass sich ein Großteil des Besucherandrangs eher in die etwas kühleren Abendstunden verlagern könnte.