Mainz

Neue Bürgerbeauftragte stellt Schwerpunkte ihrer Arbeit vor

02.08.2018, 02:19 Uhr | dpa

Gut 100 Tage nach Amtsantritt als neue Bürgerbeauftragte von Rheinland-Pfalz stellt Barbara Schleicher-Rothmund heute Schwerpunkte ihrer Arbeit vor. Dazu gehört neben den Eingaben von Bürgern auch die Ombudsstelle der Kinder- und Jugendhilfe. Diese wurde 2017 ins Leben gerufen, nachdem das Land in einer historischen Untersuchung Missstände in der staatlichen Heimerziehung vergangener Jahrzehnte dokumentiert hatte.

Die ehemalige Vizepräsidentin des Landtags und SPD-Abgeordnete wurde am 2. Mai als Nachfolgerin von Dieter Burgard in das Amt eingeführt. Jährlich wenden sich etwa 5000 Menschen an das Büro des Bürgerbeauftragten - schriftlich, telefonisch oder per E-Mail. Die Bürgerbeauftragte soll zwischen beiden Seiten eines Konflikts vermitteln und sich um eine Lösung bemühen.