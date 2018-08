Wacken

Wacken stöhnt vor Hitze: Offizieller Beginn

02.08.2018, 02:19 Uhr | dpa

Das Metal-Festival "Wacken Open Air" geht heute richtig los. Nachdem am Mittwoch der traditionelle Auftritt der "W:O:A Firefighters" vorheizte, werden zum offiziellen Start alle Bühnen bespielt. Am Abend (22.30 Uhr) tritt der erste Headliner "Judas Priest" vor voraussichtlich zehntausenden Fans auf. Bis Mittwochabend waren bereits 60 000 der 75 000 erwarteten Besucher angekommen, wie die Veranstalter mitteilten.

Zu nennenswerten Einsätzen kam es laut Polizei und Rettungsdienst in den vergangenen Tagen nicht. Trotz der Hitze um die 30 Grad seien die meisten Menschen, um die sich die Helfer kümmern mussten, wegen Insektenstichen oder kaputter Füße in Behandlung. Bei der 29. Auflage des Festivals treten knapp 200 Bands auf. Neben viel harter Musik stehen aber auch Künstler auf der Bühne, die weniger mit der Metal-Szene in Verbindung gebracht werden. Entertainer Otto Waalkes - gerade 70 Jahre alt geworden - soll mit den Friesenjungs in der Nacht zu Samstag auftreten.