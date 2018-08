Berlin

Folgenschwerer Wohnhausbrand im Prenzlauer Berg

02.08.2018, 05:13 Uhr | dpa

Ein Feuer hat im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg zwei Wohnungen in einem Haus zerstört. Der Brand sei am frühen Mittwochabend im Dachbereich des Mehrfamilienhauses in der Schönhauser Allee ausgebrochen, berichtete die Polizei. Es wurden keine Bewohner verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer Zigarettenkippe als Brandursache aus. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, waren insgesamt 96 Einsatzkräfte vor Ort. Mehrere Wohnungen des Hauses sind durch den Einsatz des Löschwassers nicht mehr bewohnbar.