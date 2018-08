Hamburg

Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Winterhude

02.08.2018, 05:17 Uhr | dpa

Beim Brand einer Erdgeschosswohnung in Hamburg-Winterhude sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Bewohner atmete dabei Rauchgase ein und musste behandelt werden, ein weiterer wurde leicht an der Hand verletzt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen im Einsatz.