Frankfurt am Main

ADAC erwartet viele Staus zum Ferienende in Hessen

02.08.2018, 05:21 Uhr | dpa

Zum Ende der Sommerferien müssen sich die hessischen Urlauber auf einen mühseligen Weg zurück in die Heimat einstellen. Der ADAC erwartet laut Mitteilung mehrere lange Staus. Am Freitag bestehe die größte Wahrscheinlichkeit für einen ungebetenen Stopp auf der Autobahn von 13 bis 20 Uhr, am Wochenende sehe es kaum besser aus. "Es zählt zu den schlimmsten Wochenenden der Sommerreise-Saison", hieß es von dem Automobilclub. Denn nicht nur in Hessen, auch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie in Teilen Skandinaviens enden in Kürze die Ferien. In Hessen werden vor allem auf den Autobahnen 5 und 7 Verkehrsbehinderungen erwartet.