Kommunen

Von Unwetter getroffenes Jenaer Freibad öffnet wieder

02.08.2018, 06:07 Uhr | dpa

Zwei Frauen gehen zum Schwimmen in den Schleichersee in Jena (Thüringen). Foto: Bodo Schackow/Archiv (Quelle: dpa)

Nach vier Tagen Zwangspause können die Badelustigen in Jena am Donnerstag wieder im Südschwimmbad planschen. Das Strandbad am Schleichersee war am vergangenen Samstag von einem heftigen Unwetter getroffen worden. Teile einer großen Pappel hatten eine vierköpfige Familie getroffen. Die 33 Jahre alte Mutter wurde schwer, ein achtjähriges Mädchen leicht verletzt. In den vergangenen Tagen mussten einige beschädigte Bäume gefällt oder verschnitten und kaputte Sonnenschirme und Liegen ersetzt werden. Die Verluste durch entgangene Einnahmen aus Eintrittsgeldern bezifferte eine Sprecherin der Stadtwerke auf rund 20 000 Euro.