Hannover

Weil denkt über Finanzhilfe für neue Busflotte nach

02.08.2018, 06:32 Uhr | dpa

Oldenburg könnte nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) von der VW-Milliarde profitieren. Das Land will 100 Millionen Euro des gegen VW verhängten Bußgelds in Umweltprojekte zur Luftreinhaltung investieren. Zur Vermeidung kostspieliger Fahrverbote sollen dabei auch Kommunen unterstützt werden, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Als Beispiel nannte er Oldenburg: "Nach den jüngsten Erhebungen ist Oldenburg diejenige Stadt, die den größten Abstand zum Grenzwert von 40 Mikrogramm hat."

Diese Differenz zum EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid hänge damit zusammen, dass in einer zentralen Straße der Stadt permanent ältere Diesel-Busse fahren würden. "Eine möglichst schnelle und zügige Modernisierung dieser Busflotte dürfte dann auch in Oldenburg zu signifikanten Ergebnissen führen. Dabei wollen wir die Stadt Oldenburg unterstützen", sagte Weil. Das Land wolle den niedersächsischen Städten zudem die Möglichkeit geben, ohne Eigenanteil auf Bundesmittel zugreifen zu können.

Zudem sprach der SPD-Politiker von einem weiteren Schwerpunkt: "Wenn wir mit den zur Verfügung gestellten Geldern in Niedersachsen über eine intensive Forschung und Entwicklung hinaus besonders innovative Techniken in die Anwendung bringen, dann steht das dem Autoland Niedersachsen gut zu Gesicht", sagte Weil. Dabei denke er an Wasserstoffantriebe, deren Anwendung vorangetrieben werden könnte.