Aachen

Schon tausende Studenten auf Wohnungssuche

02.08.2018, 06:46 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen sind bereits zwei Monate vor Semesterbeginn an den Hochschulen Tausende Studenten auf Wohnungssuche. Allein an der RWTH Aachen suchen nach Angaben des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (Asta) schon jetzt mehr als 6500 Studenten eine Unterkunft. In dieser Zahl sind die Studienanfänger, die im Wintersemester nach Aachen kommen, noch gar nicht enthalten. Außerdem steigt seit Jahren die Zahl der Studenten in NRW. Sie nimmt nach Angaben des Statistischen Landesamts von Jahr zu Jahr zu. "Wer Anfang August schon eine Zusage erhalten hat, sollte sich schnellstmöglich entscheiden und eine Wohnung suchen", rät deshalb ein Asta-Sprecher.