Offenbach am Main

Hitzewelle in Hessen nimmt zum Wochenende neuen Anlauf

02.08.2018, 07:36 Uhr | dpa

Nach einem verhältnismäßig kühlen Mittwoch gehen die Temperaturen in Hessen am Donnerstag und zum Wochenende wieder in die Höhe. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, sei den Tag über mit Höchsttemperaturen von 34 bis 35 Grad zu rechnen. Am Freitag und Samstag werde es noch heißer.

Am Mittwoch war die 30-Grad-Grenze laut DWD vielerorts nur knapp geknackt worden. Dichte Wolken aus Richtung Rheinland-Pfalz hätten die Sonne verdeckt und die Temperaturen stellenweise auf 26 Grad abgesenkt. Die niedrigste Tagestemperatur maßen die Meteorologen in 921 Metern Höhe auf der Wasserkuppe mit 25,3 Grad.