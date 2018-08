Mainz

Immer mehr Senioren in Rheinland-Pfalz sind noch im Job

02.08.2018, 07:51 Uhr | dpa

Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz arbeiten noch mit 65 Jahren oder darüber. Die Bundesagentur für Arbeit zählte Ende Juni 2017 genau 13 570 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, die 65 oder älter waren. Fünf Jahre vorher waren es nur 7135 Beschäftigte in dieser Altersgruppe. Das ist eine Steigerung auf fast das Doppelte. In welchen Branchen und in welcher Funktion die Beschäftigten arbeiteten, geht aus der Statistik der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland in Saarbrücken nicht hervor. Die Zahl der Minijobber mit 65 Jahren oder älter in Rheinland-Pfalz ist im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen.