Gommern

Böschung rutscht nach Starkregen ab: Ortsumgehung gesperrt

02.08.2018, 11:04 Uhr | dpa

Starke Regenfälle haben an einer Brücke der Bundesstraße 184 bei Gommern einen Teil der Böschung abrutschen lassen. Die Ortsumgehung im Jerichower Land bleibe deshalb bis auf Weiteres gesperrt, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Betroffen ist den Angaben zufolge der Abschnitt vom Abzweig B246a bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 1220 in Richtung Karith. Experten sollen das genaue Ausmaß der Schäden begutachten. Erst dann kann nach Angaben des Ministeriums entschieden werden, wie lange die Straße gesperrt bleibt.