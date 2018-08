Potsdam

Linke fordern Hilfen für Bauern

02.08.2018, 11:20 Uhr | dpa

Brandenburgs Linksfraktion im Landtag hat rasche Hilfen für die von der Dürre betroffenen Bauern gefordert. "Hier ist schnelles Handeln notwendig", sagte ihr Vorsitzender Ralf Christoffers am Donnerstag in Potsdam. Die Ernteausfälle im Land lägen bei 50 bis teilweise 70 Prozent. Das Kabinett habe im Grundsatz Hilfen bereits zugestimmt, allerdings sei die Nutzung von Steuergeldern noch nach EU-Recht zu prüfen. Die Bundesregierung will über Dürrehilfen für den Ackerbau erst nach der Ende August erwarteten amtlichen Erntebilanz entscheiden.