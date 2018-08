Wiesbaden

Hamburg macht weiter Schulden

02.08.2018, 12:44 Uhr | dpa

Entgegen dem Bundestrend hat sich Hamburg im vergangenen Jahr weiter verschuldet. Während Bund-, Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung die gute Konjunktur und sprudelnde Steuereinnahmen größtenteils zur Tilgung nutzen konnten, erhöhte sich der Schuldenstand in Hamburg zum Vorjahr um 4,6 Prozent auf knapp 32,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg auf 17 885 Euro.

Wesentliche Gründe für die Schuldenaufnahme sind laut Finanzbehörde der Verkauf der HSH Nordbank und der Rückkauf der Energienetze, die in Hamburg mit 760 Millionen beziehungsweise 622 Millionen Euro zu Buche geschlagen seien. Wie die Hansestadt rutschten ansonsten nur noch Thüringen (3,5 Prozent) und Sachsen-Anhalt (2,2) tiefer in die roten Zahlen.

Insgesamt waren die öffentlichen Haushalte in Deutschland Ende 2017 mit 1,9672 Billionen Euro verschuldet - ein Minus von 2,1 Prozent. Die Verschuldung pro Einwohner bezifferte das Bundesamt mit 23 797 Euro.

In die Statistik fließen nur Verbindlichkeiten ein, mit denen öffentliche Haushalte bei Banken oder privaten Unternehmen in der Kreide stehen. Geliehenes Geld etwa zwischen Bund und Ländern wird nicht mitgerechnet.