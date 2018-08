Hannover

Polizisten in Bremen dürfen bei Hitze Dienstmütze ablegen

02.08.2018, 12:58 Uhr | dpa

Polizisten in Bremen müssen bei Temperaturen über 30 Grad keine Dienstmütze tragen. Beamtinnen und Beamte ohne Außenwirkung könnten auch auf die Uniform verzichten, wie eine Sprecherin des Innenressorts sagte. Um die Arbeit bei der Hitze zu erleichtern, gibt es für die Polizisten zudem kostenlose Getränke und die Möglichkeit, den Tagesdienst ab 6 Uhr zu beginnen. Bei der Polizei in Bremerhaven darf die Schirmmütze ebenfalls abgelegt werden. Bei der Polizei in Hannover gibt es eine solche Lockerung dagegen nicht, wie ein Sprecher sagte.

In Niedersachsen kann jede Dienststelle selbst entscheiden, ob sie die Kleidungsvorschriften wegen der hohen Temperaturen verändert, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Generell gelte, dass bei heißen Temperaturen auch eine kurzärmelige Bluse oder ein kurzärmeliges Hemd ohne Krawatte angemessen sind.

In der Landeshauptstadt Hannover tragen viele Polizisten zwar weiter ihre Dienstmützen, für die Beamten ohne Außenwirkung sei aber leichtere Kleidung bis hin zu kurzen Hosen erlaubt. "Auch die Arbeitszeiten können angepasst werden. Sie können früher anfangen und früher nach Hause gehen, wobei die Funktionsbereiche natürlich immer besetzt bleiben", sagte der Sprecher.